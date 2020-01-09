Директора УК оштрафовали за плохое состояние дома на Ставропольской

15:37 09 января 2020
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Фото: pixabay.com

Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала директора ООО "СервисУют" на 50 тыс. рублей. В отношении руководителя компании было возбуждено административное дело за нарушение лицензионных требований при управлении домом.

Прокуратура Калининского  округа Тюмени проверила информацию о ненадлежащем содержании жилого дома по улице Ставропольской, 1а.

В ходе выездной проверки были зафиксированы повреждения трубопровода горячего водоснабжения, затопление техпомещения, повреждение штукатурного, окрасочного слоев стен, потолков в коридорах с первого  по пятый этажи, лестничных клеток, отсутствие запирающего устройства в электрощитовую на первом этаже и другие нарушения.

"В адрес руководителя управляющей компании было внесено еще представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. 

Теги: нарушения , управляющие компании , штрафы
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