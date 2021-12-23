В Тюмени за несколько дней выпала месячная норма осадков

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В Тюмени за несколько дней выпала месячная норма осадков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок дороги и тротуары Тюмени после обильных снегопадов.

На уборке дорог в ночную смену было задействовано более 600 единиц снегоуборочной техники и около 300 дорожных рабочих. Сделана большая работа по прометанию от снега основных магистралей. За сутки вывезено более 22,5 тысячи кубометров снега. Это своеобразный рекорд за декабрь, отметили в администрации города.

Сейчас ведётся расчистка тротуаров и остановок. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, подъемов на мост, а также объектам здравоохранения и парковкам. Оперативные работы ведутся на 69 улицах.

Глава города Руслан Кухарук поручил управляющим компаниям сосредоточить все силы на уборке придомовых территорий и до конца недели максимально расчистить дворы и вывезти снег. В первую очередь УК должны провести снегоочистку входных групп подъездов, затем тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок. Сегодня квартальные усилят контроль и проведут обследование своих районов.

Если у вас во дворе долго не убирался снег, тротуары и проезды в наледи и сугробах, вы можете сообщить об этом на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дворовой территории", при проблемах с вывозом снега - в категорию "Складирование снега".