В 2019 году тюменцы чаще женились

Статистикой по 2019 году поделился комитет загс администрации города Тюмени.
За минувший год в областном центре было зарегистрировано 6702 брака. Это на 313 регистраций больше, чем в 2018 году.
"В декабре 2019 года супружескими узами связали себя 545 пар. Для сравнения, в последнем месяце 2018 года было создано 414 семей", — рассказали в комитете загс.
Также в прошедшем году в Тюмени родилось 13182 малыша, в декабре на свет появилось 1160 тюменцев.
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