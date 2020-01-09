В 2019 году тюменцы чаще женились

Статистикой по 2019 году поделился комитет загс администрации города Тюмени.

За минувший год в областном центре было зарегистрировано 6702 брака. Это на 313 регистраций больше, чем в 2018 году.

"В декабре 2019 года супружескими узами связали себя 545 пар. Для сравнения, в последнем месяце 2018 года было создано 414 семей", — рассказали в комитете загс.

Также в прошедшем году в Тюмени родилось 13182 малыша, в декабре на свет появилось 1160 тюменцев.