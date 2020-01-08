Лучшие студенты страны встретятся в Тюмени на кейс-чемпионате

Чемпионат по решению реальных бизнес-задач "CaseCupUTMN" состоится в Тюмени в январе. Победители получат гранты и возможность пройти стажировку на крупных предприятиях.

Кейсы для участников чемпионата разработают партнеры мероприятия – работодатели. По мнению руководителей, это отличный способ поиска талантливых работников и новых идей развития.

Команды будут формироваться из числа студентов – до четырех человек в каждой. Участникам предстоит состязаться в шести направлениях на выбор: нефтегазовом, экономическом, маркетинговом, юридическом, IT или менеджменте.

Как отмечают организаторы, в программу 2020 года включили еще больше мастер-классов, воркшопов, нетворкинга и даже вечеринок с работодателями. Такой подход позволяет не только трудоустроить и поощрить лидеров, но и поделиться со всеми участниками, особенно из других городов, атмосферой чемпионата, настроить на креативных подход к принятию решений.

Напомним, чемпионат 2019 года посетили студенты 18 вузов России. Финалисты получили приглашения на стажировку, победители – приглашение на работу, а также денежные призы и возможность поступить в магистратуру на особых условиях, пишет "Тюменская область сегодня".