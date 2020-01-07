В Тюмени пройдет первая Всероссийская морфологическая конференция

I Всероссийскую морфологическую конференцию молодых ученых с международным участием примет марте Тюменский государственный медицинский университет. Молодые ученые обсудят антропологию и клеточную биологию.
Прочитать доклады приглашаются студенты и молодые ученые (до 35 лет), докторанты (до 40 лет) медицинских вузов, научных организаций и лечебных учреждений, сообщает "Тюменская область сегодня".
Выступления пройдут в четырех секциях: "Клеточная биология, цитология, гистология", "Клиническая анатомия", "Медицинская антропология" и "Клиническая патология и судебная медицина". Лучшие материалы будут опубликованы в журнале "Университетская медицина Урала", индексируемого РИНЦ.
Участие бесплатное. Заявки и материалы принимаются на электронный адрес: vikharevalv@yandex.ru.
Телефон для справок: +7 912 998-93-29 (профессор Лариса Вихарева).
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