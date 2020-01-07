Согреться зимой поможет специальная диета

Что есть зимой, чтобы не мерзнуть, не заболеть и не располнеть, рассказала диетолог Светлана Растопова.

Дело в том, что при минусовых температурах организм человека тратит гораздо больше энергии на то, чтобы согреваться. Поэтому многие зимой чувствуют постоянный голод. Причина – организм требует лишних калорий, подпитки.

"Зимой между полноценными приемами пищи можно устраивать перекусы, они помогут заглушить возникающее чувство голода. Для этого выбирайте продукты, в которых содержится большое количество витаминов и минералов. Отлично подойдут бананы, сухофрукты, орехи, нежирные йогурты", - говорит Светлана.

Также рекомендуется зимой кушать более сытные блюда, которые также согревают и насыщают организм питательными веществами. Например, различные супы, обязательно горячие, они хорошо согревают организм. Вспомните, что у северных народов это главные национальные блюда. На завтрак можно позволить себе кусок сливочного масла или бутерброд с ним, ведь в масле много калорий, а значит по дороге на работу морозным утром это будет гарантия дополнительной подпитки организма и сохранения тепла.

Зимним продуктом считается и печень трески, богатая омега-3 жирными кислотами, защищающими сосуды от атеросклероза и дающими питание телу зимой. А еще печень трески рекордсмен по содержанию витамина D.

Согреть зимой поможет и горячий чай, которые можно брать с собой в дорогу в термосе. А чтобы не просто греться, а еще укреплять иммунитет, в чай рекомендуют добавлять мед - натуральный антибиотик, содержащий множество витаминов и микроэлементов, лимон, шиповник. Кстати, туда же можно добавить и специи - мускатный орех, корень имбиря, корица, гвоздика, кориандр, шафран, кардамон. Это все вещества, которые согревают человека за счет ускорения обмена веществ, в том числе жирового обмена, пишет "Мегатюмень".