Две новые школы начнут строить в Тюмени в 2020 году в рамках нацпроекта

В 2020 году в Тюмени планируется начать возведение двух крупных социальных объектов сферы образования: школы в микрорайоне Тура и Ново-Патрушево. Их ввод в эксплуатацию назначен на 2021 год. Строительство будет проходить в рамках реализации национального проекта "Образование".

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, в 2019 году в рамках реализации программы по замене деревянных школ началось строительство школы в Казарово (г. Тюмень). Школы проектной мощностью на 1200 учебных мест также строят в Тюмени в мкр Европейский, в районе ЖК "Звездный городок" и в районе улиц Зелинского-Менделеева.

В 2020 году в Тюменской области начнут строить сразу десять школ. В мкр. Молодежный д. Ушаково запланировано строительство школы на 360 учебных мест, в д. Хмелева Тобольского района будет заложена школа на 60 учебных мест. Еще шесть объектов - в Вагайском, Нижнетавдинском, Ялуторовском и Тобольском районах - будут построены в 2020 году по программе замены деревянных школ.