Тюменцы готовятся отпраздновать Рождество Христово

Фото пресс-службы Тобольской митрополии

Сочельник отличается особой подготовкой православных верующих к торжеству Рождества Христова. Православному празднику предшествует строгий пост. Священнослужители дают православным тюменцам свои рекомендации.

"Прихожане, которые собираются на причастие, должны поесть не позднее шести часов вечера. Это условное время, определенная граница воздержания, которая помогает соблюсти меру. Пост укрепляет человека духовно. Больные люди соблюдают это в тех пределах, которые им согласует врач, в зависимости от приема лекарств. Менее строги правила и для детей, и беременных женщин", - отмечает протоиерей отец Александр.

Православные в Рождество стараются посетить ночную или утреннюю службу. Каждый выбирает сам для себя и определяется по своим силам. В большинстве приходов ночные литургии служат только на Рождество и Пасху. После ночной службы нужно восстановить силы. Сколько на это нужно времени – вопрос индивидуальный. Это определяется возрастом, здоровьем и уровнем духовного развития.

С Рождеством связано много примет: в этот день не принято охотиться, шить, заниматься домашними делами. Если нет возможности посетить храм, можно встретить праздник в кругу семьи. Кроме того, в Тюменской области пройдут и рождественские елки. Так, главная елка для детей священников и многодетных семей состоится 12 января в духовно-просветительском центре Тюмени на ул. Республики, 60. Начало в 18:00, пишет "Тюменская область сегодня".