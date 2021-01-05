В рождественские праздники тюменцев приглашают в театр

Фото Андрея Черных, источник: angagement.info

Интересные постановки покажут тюменским зрителям деятели культуры в период рождественских праздников: 7-9 января. Главное – не забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, казахскую сказку покажут артисты ДНК "Строитель" 7 января. Начало в 20:30, а показ будет проходить в прямом эфире в группе социальной сети ВКонтакте. Оригинальные национальные мотивы казахского фольклора передаются из поколения в поколение уже в течение семи веков. Зрители узнают о могучих богатырях, диковинных животных, а также о проворных хитрецах. Самые известные герои казахских сказок - Жиренше и Алдар-Косе – умные и проворные, смекалка помогает им побеждать своих противников.

8 января в молодежном театре "Ангажемент" состоится показ спектакля "Это Тюмень, детка!". Он рассказывает о городе с любовью и легким юмором от лица трех вечно живущих в Тюмени бабушек. В главных ролях: заслуженный артист РФ Леонид Окунев, заслуженный артист РФ Алексей Шлямин, Андрей Захаренко. Начало в 18:00

Здесь же 9 января в 18:00 покажут один из самых уникальных спектаклей "Остров Сокровищ". Артисты начали его репетировать в самый пик режима самоизоляции, встречаясь онлайн. Активное участие в создании спектакля приняли и зрители – именно они выбирали, путем голосования в интернете, актеров на ту или иную роль. В результате получился действительно народный спектакль.