Тюменцам рассказали об истории рождественских открыток

Фото: пресс-служба ТМПО

В социальных сетях Тюменского музейно-просветительского объединения можно найти много интересной и полезной информации. В одной из последних публикаций подписчикам рассказали о рождественских открытках.

Прародительницей рождественской открытки часто называют средневековую гравюру с изображением христианских мотивов. Такими гравюрами украшали дома и вручали родным на Рождество.

Первая рождественская открытка появилась в Англии в конце XVIII столетия. Английский художник Добсон изобразил на ней заснеженный зимний лес и счастливую семью возле елки. Эту открытку он подарил своему другу. Уже на следующий год вдохновленный успехом художник отлитографировал несколько дюжин подобных карточек и разослал их всем своим знакомым в виде подарка на Рождество. Буквально за несколько лет такой способ поздравления получил широкое распространение.

Чуть более ста лет назад в России появились свои почтовые иллюстрированные карточки, они были посвящены Рождеству и Пасхе.

Открытка стала настоящим произведением искусства. Они стали прекрасным украшением интерьера, их оформляли как картины, коллекционировали, вставляли в специальные альбомы или наклеивали на шкатулки с украшениями. Сама открытка украшалась засушенными цветами, бисером, блестками из борной кислоты, которые выглядели как настоящий снег, открытки даже ароматизировали.

Среди сюжетов рождественских открыток преобладали изображения старых русских гаданий и обрядов, бескрайние хвойные леса и заснеженные крестьянские избушки, реки, скованные льдом, златоглавые храмы, русские тройки, озорные детишки и прекрасные ангелы.

Рождественская открытка, как и в прошлом, несет в себе частичку добра, внимания и особой заботы о самых родных.