Рождественская служба из Софийско-Успенского собора Тобольска будет транслироваться по ТВ, радио и в соцсетях

В ночь с 6 на 7 января пройдет прямая трансляция праздничной службы из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля на телевидении и радио, а также в соцсетях, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

ГТРК "Регион-Тюмень" будет вещать на канале "Россия 1" В 22:55 до 00:55 и на канале "Россия 24" - с 23:30 до 01:00.

С 23:45 до 02:00 трансляция будет идти на "Тюменском времени" (21 кнопка кабельного ТВ) и "TVоя Тюмень" (22 кнопка кабельного ТВ в Тюмени), а также в официальных группах "Тюменского времени" в "Одноклассниках", "ВКонтакте", "Фейсбуке", на "Ютубе", и в аккаунтах телеканала "Тобольское время" в соцсетях.

Трансляции Всенощного бдения с 17:00 до 19:30 и Литургии с 23:30 до 02:00 можно будет посмотреть в группе Тобольской митрополии "ВКонтакте".

На радио "Вера" (92,4 FM в Тюмени) трансляция будет идти с 23:45 до 02:00.