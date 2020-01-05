Правильно проведённые каникулы помогут тюменцам легко вернуться в рабочие будни

Многие воспринимают новогодние каникулы как полноценный отпуск. И не важно, пройдут праздничные дни в городе или же на море – настроиться на рабочий лад после них одинаково тяжело. Психолог тюменской "Службы психологической помощи" Юлия Лукашёнок рассказала, как легко вернуться в рабочий режим.

Первое правило – отдых должен быть активным и качественным. Многие не умеют правильно распоряжаться длинными выходными. Простое валяние на диване и просмотр фильмов и сериалов приведёт к тому, что к концу новогодних каникул вы почувствуете себя уставшими и разбитыми, а не полными сил. Важно, чтобы каждый день запомнился каким-либо событием и новыми эмоциями, только в таком случае человек получит заряд энергии на рабочие будни. Можно кататься на коньках, лыжах, прогуливаться по зимнему лесу и посещать различные мероприятия, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Не менее важно и соблюдать режим сна и бодрствования – только в таком случае в первые рабочие дни можно чувствовать бодрость. Поэтому не злоупотребляйте ночными посиделками.

Ещё одним интересным способом постепенного привыкания к обычному рабочему режиму является приглашение гостей к себе домой. Ведь для этого необходимо подготовить дом, прибраться, приготовить вкусные угощения. Это взбодрит всех членов семьи.

В первые дни рабочей недели полезно обсудить с коллегами все ваши события и впечатления, накопленные за время каникул – это поможет продлить атмосферу новогодних выходных.