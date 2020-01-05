В Тюменской области набирает обороты негосударственный сектор социальных услуг

По данным Минюста России, в Тюменской области зарегистрировано 13 некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг. Такой показатель вывел регион в пятерку лидеров по России.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в прошлом году в регионе стартовал проект "Приходи работай". В рамках проекта негосударственным СО НКО на безвозмездной основе предоставляются оборудованные помещения для проведения мероприятий. В том числе и на базе бюджетных учреждений - больниц, социальных комплексов, учреждений образования и культуры. Ресурсный центр РСРЦН "Семья" предоставил более 40 помещений в 5 городах области

Для информационной поддержки некоммерческих организаций на портале ИА "Тюменская линия" в 2019 году появился раздел "Лидеры перемен". В нем публикуется информация о проектах, реализуемых СО НКО, о волонтерах и общественных деятелях Тюменской области.

В мае 2019 года в Тюменской области проведен Слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019", в котором приняло участие более 500 представителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В декабре прошла презентация опыта Тюменской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг в Общественной палате РФ в рамках проекта #РегионНКО ("Галерея регионов).