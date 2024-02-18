Как подорожали платные услуги в Тюменской области

По данным Росстата и Тюменьстата, тюменцы за 2023 год получили платные услуги на общую сумму 163 млрд 057,4 млн рублей. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.

По динамике Тюменская область на втором месте в УрФО после Свердловской области, где прирост был 5,3%.

Максимальный объем предоставленных услуг в Тюменской области пришелся на декабрь — 14 млрд 208,2 рубля. В марте, апреле и июне оборот превышал 14 млрд. Самыми экономными были январь и февраль, когда жители тратили более 12,8 млрд рублей.

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 32%. На втором месте услуги правового характера — на 18,6%. На 13,1% увеличились цены на услуги организаций культуры, на 12,6% - медицинские, на 11,2% - пассажирские.

Менее 10% прибавили в стоимости услуги образования (на 9,1%), телекоммуникационные (7,8%), бытовые (6,3%), жилищные и коммунальные, включая аренду квартир (4,4%), - сообщает Вслух.ру.