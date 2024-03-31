Какие платные услуги подорожали в регионе

10:34 31 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области растет оборот платных услуг. В январе 2024 года жители их получили на сумму 14 млрд 307,7 млн рублей. Это больше, чем в рекордном декабре, когда за услуги отдали 14 млрд 284,4 млн рублей. А в предыдущем январе оборот составил 12 млрд 806,2 млн рублей, - сообщает Тюменьстат.

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 27,8%), пассажирского транспорта (на 18%), правового характера (на 14,6%), организаций культуры (на 12,8%), медицинские услуги (на 11,1%).

Менее 10% прибавили образовательные услуги (9,6%), телекоммуникационные (7,8%), бытовые (6,6%), жилищно-коммунальные, включая аренду жилья (3,9%).

Если сравнивать с декабрем, то цены почти не изменились. Медицинские услуги подорожали на 1,8%. Подешевели пассажирские (на 4%) и зарубежного туризма (на 0,3%), сообщает Вслух.ру.

Теги: услуги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024