Тюменцы все чаще используют услуги общепита

По данным Росстата за январь-февраль 2024 года, жители Тюменской области стали чаще ходить кафе, бары, рестораны. Здесь они потратили 6 млрд 624,5 млн рублей. За год оборот общепита увеличился на 8,8%, что выше общероссийского показателя (5,4%).

Расходы на каждого жителя превышают 2 тысяч рублей в месяц, если учесть предварительные данные о численности населения.

Годом ранее в Тюменской области оборот общественного питания составлял 5 млрд 833,7 млн рублей, прирост по сравнению с 2022 годом был на 2,8%.

В Уральском федеральном округе в январе-феврале оборот общественного питания оценен в 46 млрд 380 млн рублей. В абсолютных числах лидирует Свердловская область (16 млрд 777,6 млн рублей). Общий чек по России - 482,7 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.