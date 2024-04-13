Услуги зарубежного туризма дорожают в Тюменской области

По данным Тюменьстата, за январь-февраль 2024 года в Тюменской области жители заплатили 29 млрд 245,6 млн рублей за платные услуги. Это больше на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

В январе оборот платных услуг составил 14 млрд 310 млн рублей, в феврале — 14 млрд 935,6 млн рублей. При этом за год меньше всего подорожали бытовые услуги, включая аренду жилья (на 3,2%), бытовые (на 7,5%), телекоммуникационные (на 9,4%), медицинские (на 9,1%), образовательные (на 10,2%).

Больше всего прибавили в цене услуги зарубежного туризма — за год они выросли на 30,7%, с начала года — на 10,5%. Согласно официальной статистике, услуги пассажирского транспорта за год подорожали на 21%, правового характера — на 18,5%, организаций культуры — на 15,1%.

По данным Росстата, жители УрФО за первые два месяца года отдали за платные услуги 218 млрд 203,4 млн рублей, в стране в целом - 2 трлн 643,4 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.