В Тюменской области отремонтируют 700 км дорог

В рамках реализации различных государственных и региональных программ в Тюменской области в 2020 году планируют отремонтировать более 700 км дорог, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

Так, 172 км отремонтируют в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря официальной группе

нацпроекта "Дороги Тюменской области" в социальной сети Вконтакте удалось собрать мнение более 3000 человек из самых разных уголков Тюменской области. Итоговый список объектов был представлен и членам общественного совета при главном управлении строительства Тюменской области.

Еще 535 километров в 2020 году будет отремонтировано по региональной программе "Развитие транспортной инфраструктуры".

В 2020 году будут продолжены работы по реконструкции ул. Мельникайте на пересечении с ул. Дамбовская; завершены обустройство и озеленение развязки ул. Монтажников - ТКАД, работы на надземном переходе в районе д. Комарово, строительстве нового участка подъездной дороги к строящемуся аэропорту в г.Тобольске, работы по транспортной безопасности и строительству съезда к ГК Мотор-15 на четвертом пусковом комплексе ТКАД.

Планируется начать строительство нового пешеходного перехода на ул.Омутинская (п. Березняки), объектов освещения в 10 населенных пунктах, реконструкцию пяти километров автомобильной дороги Тобольск - Байгара - Первые Салы в Вагайском районе, а также строительство транспортной развязки на Московском тракте в районе бывшего "Субару-центра", съезды с Червишевского тракта на улицу Уездную (в районе улицы Посадской).