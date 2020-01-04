В Тюменском районе реализуются более сотни инестпроектов

Администрация Тюменского района по состоянию на декабрь 2019 года сопровождала 107 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 22 млрд. рублей, которые по плану создадут более 3,7 тысяч рабочих мест, сообщали в пресс-службе главы районной администрации.

В наступившем году советы по развитию предпринимательства планируют активизировать работу по реализации на территории района национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".



Заместитель главы района Сергей Ивченко напомнил, что в 2019 году совет рассматривал такие важные вопросы, как изменения законодательства в части накопления твердых коммунальных отходов, проблемы развития сетей газоснабжения и электроснабжения на территории района и другие.

Советы по развитию предпринимательства созданы в 19 муниципальных образованиях Тюменского района. Только за девять месяцев 2019 года в 28 их заседаниях активно участвовали 137 предпринимателей. Взаимодействие с местными Советами принесло свои результаты. Так, по результатам обращения предпринимателей к совету Московского МО КФХ "Пчела" получило помощь в получении согласования примыкания сельскохозяйственных земель к областной дороге, ООО "ЖК КЛЕВЕР ПАРК" - в получении согласования реконструкции сети

энергоснабжения.

