Профилактические медицинские мероприятия продолжатся в Тюмени

Тысячи человек приняли участие в профилактических мероприятиях центра медицинской профилактики Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) в пошлом году.

В новом 2020 году специалисты по медицинской профилактике и общественному здоровью приглашают к сотрудничеству предприятия, профессиональные образовательные учреждения, школы и всех, кто с заботой о здоровье, понимает, что заболевания лучше предупредить.

Как рассказали в пресс-службе Центра медицинской профилактики ГАУЗ ТО "МКДЦ", в прошлом году были популярны такие проекты как "Академия здоровья" (в трудовых коллективах), "Здоровый студент", Вита-боксы "Я вырасту здоровым" для школьников, а еще были организованы около 60 "Палаток здоровья".

Такие палатки работали в торговых центрах, на праздновании 75-летия Тюменской области, на "Кроссе нации". Тысячи тюменцев получили рекомендации по результатам экспресс - скринговых обследований от специалистов по здоровому образу жизни, врачей по медицинской профилактике и их коллег других специальностей.

У посетителей "Палатки здоровья" выявляют факторы риска: измеряют рост, вес, рассчитывают индекс массы тела, определяют водно-жировой баланс, биологический возраст, измеряют артериальное давление, устанавливают степень загазованности легких угарным газом у курильщиков, обследуют функциональное состояние сердечно – сосудистой системы, определяют уровень стресса. Специалисты дают краткие консультации, раздают информационные материалы.

Профилактические мероприятия центра медицинской профилактики МКДЦ проходят в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", целью которых является увеличение продолжительности жизни россиян.