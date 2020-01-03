Около 20 детсадов начнут строить в Тюменской области

Строительство 19 детских садов начнется 2020 году в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Демография".

По информации главного управления строительства Тюменской области, в областной столице новые объекты появятся в мкр. Войновка, в ЖК "Плеханово", в ЖК "Юбилейный", Березняковский, Ново-Патрушево, в ЖК "Три Богатыря", Антипино, Ямальском-2, Восточном, Мелиораторов, в районе Московского тракта и ЖК "Кристалл". Подобное строительство предусмотрено и в Тюменской районе – появятся детские сады в поселке Червишево и селе Ембаево.

В 2019 году в Тюмени открылись два детских сада -, в канун Нового года получено разрешение на ввод детского сада в с. Исетское, а 23 января открылся детский сад в Тобольске.

Сейчас продолжается строительство детских садов в мкр. Ямальский-1 города Тюмени, а также долгожданного детского сада в ЖК Суходолье, строительство которого было

приостановлено инвестором и сейчас достраивается за счет средств областного бюджета.

До 2024 года в рамках реализации национальных проектов в Тюменской области запланировано строительство 32 детских садов.