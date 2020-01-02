Резиденция сибирского Деда Мороза открылась в Абалаке

Резиденция сибирского Деда Мороза в туристическом комплексе "Абалак" приглашает в гости жителей и гостей региона. В этом году организаторы приготовили массу сюрпризов для посетителей.

До 7 января можно будет не только побывать в гостях у зимнего волшебника, но и прокатиться с ледяной горки, продегустировать блюда национальной русской кухни, покататься на Морозовой лошадке или на оленях, сообщила администратор туркомплекса "Абалак" Галина Ихсанова.

Приемная Деда Мороза находится в высоком деревянном тереме с резными окошками. Юных гостей, которые расскажут стихотворение или споют песенку, наградят фирменным подарком.

По соседству с резиденцией Деда Мороза стоит избушка на курьих ножках, где гостеприимная Баба Яга угощает всех горячими пирогами и блинами.

Кроме того, в резиденции открыт контактный зоопарк, в котором живут лошади, коровы, бык, енот, овцы и бараны. Желающие могут не только покормить зверей, но сфотографироваться с ними и даже прокатиться на Морозовой лошадке.