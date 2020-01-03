Резиденция Мороза-воеводы в Тобольске приглашает гостей

08:00 03 января 2020
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tiamz.ru

Резиденция сибирского Мороза-воеводы открыта для всех желающих на Красной площади в Тобольске в новогодние каникулы. Здесь гости смогут принять участие  конкурсах и мастер-классах, познакомиться с историей праздничных традиций и почувствовать себя героем настоящей зимней сказки смогут гости всех возрастов.

Зимний кудесник и его добрые помощники рассказывают гостям о самых волшебных явлениях, которые происходят в природе. Почему нет двух одинаковых снежинок, почему блестит снег? Только в школе воеводческих чудес можно прочесть невидимые послания, растопить ледяной замок и спуститься в замерзший тайник. Всем ее выпускникам Мороз-воевода дарит право загадать заветное желание в волшебной башне, пишет "Тюменская линия".

"В этом году в новогодней программе мы предлагаем более сорока различных мероприятий, которые проходят на территории тобольского кремля. Гости города для удобства могут разместиться в гостиницах неподалеку. Ежегодно мы обновляем саму новогоднюю программу, но ее ключевой герой остается неизменным - Мороз-воевода. Его историю можно узнать из нашего мультфильма", - предлагает специалист по связям с общественностью Юрий Аверин.

Теги: резиденция , Тобольск
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