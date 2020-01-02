Дети и родители создают снежные фигуры во дворах школ и детсадов

Все больше школ и детских садов Тюменской области проводят мероприятия по созданию снежных фигур и ледовых городков на своей территории. Участие в процессе принимают и дети, и родители, и учителя.

В Ярковском районе с каждым годом мастера стремятся удивить новыми фигурами, устраивают даже мозговой штурм, придумывая, каких персонажей вылепить. В этом году темой городка стала сказка про конька-горбунка. По словам педагога Щетковской школы Анны Девятайкиной, каждый год школа участвует в районном конкурсе "Новогодние идеи" и занимает призовые места.

"Каждый класс подходит с энтузиазмом и совместно с родителями решает, как оформить школьный двор и школу к Новому году. 14 фигур сделала школа и столько же - дошкольное отделение. Фотографироваться с фигурами приходят жители и гости села", - отметила учительница.

Преображаются и внутришкольные кабинеты: малыши вырезают снежинки, бумажных мышек, клеят гирлянды. Ребята постарше оформляют фотозону в фойе. В этом году там установлены камин, ёлка и кресло.

А в Старокавдыкской школе снежные фигуры слепили по мотивам сказок "Щелкунчик" и "О рыбаке и рыбке", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".