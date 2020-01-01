Стали известны победители масштабной тюменской краеведческой викторины

Фото организаторов викторины

Более 50 подарков разыграли среди участников городской краеведческой викторины. Самой многочисленной из трех возрастных категорий оказалась младшая – от 7 до 14 лет.

Выставочная экспозиция "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника", по которой проходила викторина, была открыта в августе на Текутьевском бульваре. Она была создана на основе одноименного альбома доктора искусствоведения Натальи Сезёвой. В основу экспозиции легли 34 планшета с репродукциями картин тюменских художников, старинными фотографиями Тюмени, изображения архитектурных памятников областного центра, увиденных разными глазами и в разное время. Дополнением к образу города стали воспоминания путешественников, побывавших в Тюмени в прошлые века. На выставке представлены живописные произведения известных тюменских художников Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина.

Розыгрыш подарков проходил перед Литературно-краеведческим центром. Дед Мороз возглавил интерактивную программу и хоровод, в которые включились не только дети, но и взрослые. Малыши получали книги и раскраски, а старшие участники – полезные гаджеты, пишет "Вслух.ру".