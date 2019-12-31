Врачи рекомендуют тюменцам помнить о режиме дня в зимние каникулы

Во время новогодних каникул зачастую взрослые и дети сильно сбивают свой режим дня. Врачи предупреждают: это грозит снижением работоспособностями и нервными срывами. Поэтому специалисты рекомендуют тюменцам не сбивать биоритмы, избегать затяжного застолья и вести здоровый образ жизни.

Терапевт тюменской больницы Светлана Мамедова отмечает, что режим дня выстроен в соответствии с биоритмом человека, его внутренними часами. "Если человек живет в рамках своего биоритма, то он бодр, готов к работе. Ритм нарушается – теряется не только работоспособность, но и само здоровье", - добавила она.

Сбившийся ритм даже на выходных может привести к апатии в понедельник. Особенно этому подвержены дети. Как результат, в начале недели им не хочется идти в школу или детский сад.

"Если в семье есть дети дошкольного возраста, то родители в новогодние каникулы не должны пренебрегать дневным сном. Если лишить детей этого режимного элемента, взрослые неизбежно столкнутся с детскими истериками и непослушанием", - утверждает врач.

Поэтому эксперты советуют сделать отступление от режима только на одну ночь – новогоднюю. А уже с 1 января вновь возвращаться к привычному графику: ложиться спать в одно время, спать минимум восемь часов, избегать использования гаджетов перед сном, больше проводить времени на свежем воздухе, пишет "Тюменская область сегодня".