В Тюменской области готовятся к Всероссийской переписи населения

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В Тюменской области продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения-2020. На Ямале сформировали комиссию для координации работы во главе с заместителем губернатора ЯНАО Александром Калининым.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу, в состав межведомственной комиссии вошли также руководители, должностные лица территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, ответственных за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения-2020.

Комиссии также созданы в муниципальных образованиях округа – всего их 13. В двух муниципальных районах и в двух городских округах их возглавляют главы муниципальных образований, в остальных - заместители глав, пишет ИА "Тюменская линия".

"Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэтому ее проведение очень важно для общества и государства", - считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он сообщил, что будут использованы новые методы сбора данных, внедренные в пробной переписи населения 2018 года. Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ.