В Тюмени открыли "Яслеград"

Третий корпус детского сада № 183 в Тюмени торжественно открыли 30 декабря. В "Яслеграде", рассчитанном на 420 малышей, уже нет свободных мест.

В двухэтажном реконструированном под ясли здании предусмотрено 13 групп, шесть из них - для детей до полутора лет. Детсад посещают 15 детей младше года, 20 - в возрасте от одного до двух лет и 385 детей - от двух до четырех лет, сообщает ИА "Тюменская линия".

Создание ясельных групп в городе продолжится. В 2020 году в областной столице планируется ввести в строй еще два капитально отремонтированных детсада с местами для детей младше полутора лет, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Наша задача - в 2021 году обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от полутора лет. Без сомнения, мы эту задачу выполним", - сказал на открытии детсада губернатор Александр Моор.