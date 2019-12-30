396 детей в тюменских семьях в 2019 году появились благодаря ЭКО

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В 2019 году тюменские врачи полностью выполнили годовой план по использованию вспомогательных репродуктивных технологий: в рамках нацпроекта "Демография" в реигоне роведено 1530 случаев ЭКО. На учёт по беременности, возникшей в результате примения таких технологий, встали 394 женщины, на свет появились 396 младенцев.

Эффективность ЭКО в нашем региоен составляет 33%. Это соответствует российским и мировым критериям результативности.

В Тюменской области впервые на проблему репродуктивного здоровья мужчин и женщин обратили внимание еще в 2006 году. Тогда очередь на лечение составляла 20 тысяч пар. протяжении десяти лет в Тюменской области действует Программа, помогающая супругам родить долгожданного малыша при помощи экстракорпорального оплодотворения, в регионе действует десять лет. С 2015 года процедура включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране.

Сейчас задачи по развитию репродуктивных технологий включены в Национальный проект "Демография", поэтому увеличивается количество случаев ЭКО. И если в самом начале, в 2006 году участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей, то в 2017-м проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС, что позволило удовлетворить существующую потребность и снять очередность.

Как подчеркнула директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, в последние годы увеличивается количество бесплодных пар, в 62% случаев причина - мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии, сообщает пресс-служба депздрава.