В Тюмени создали рыцарский клуб

Клуб средневекового боя FALCTA открылся в этом году в Тюмени и объединил около 20 мужчин в возрасте от 19 до 39 лет. Участники уже успели выступить на соревнованиях в Екатеринбурге, Москве, республике Казахстан как Тюменское отделение Конфедерации Госпитальеров.

По словам основателя и председателя клуба Сергея Шастунова, начать занятия здесь могут все, кто в детстве мечтал о доспехах, хочет владеть мечом и участвовать в рыцарских турнирах.

"Искусством средневекового боя я увлекся еще в 2009 году, занимался в клубе "Легион", после его того, как его не стало, занимались самостоятельно. В сентябре прошлого года позвал друзей, знакомых, арендовал спортзал. Многие из тех, кто занимается сейчас в "Фалькате", даже не занимались до этого спортом – заинтересовались, пришли, позанимались ,посмотрели бои на ристалищах и остались", - рассказал Сергей Шастунов.

Как он пояснил, аналогичных клубов в Тюмени нет. Есть те, кто занимается разными видами фехтования, рыцари "Фалькаты", участвуют в полноконтактных боях и полностью одоспешенными.

Костюмам уделяется большое внимание, он должен соответствовать заявленным временным рамкам, его элементы не должны быть из разных веков. Стоимость полного рыцарского облачения начинается от 40 тыс. рублей, поэтому многие элементы ребята шьют и куют самостоятельно. Вес доспехов должен равномерно распределяться по телу, давать максимальную свободу движений, поэтому изготавливается с учетом индивидуальных параметров человека, пишет "Тюменская линия".

Арсенал оружия у рыцарей разнообразный. "Кто-то работает "щит-меч", кому-то по душе топор, кто-то любит двуручную алебарду – три килограмма веса на двухметровом древке да с замаха обеими руками дает мощнейший удар", - рассказал Сергей Шастунов.