Клуб для фотографов-любителей открылся в Тюмени

Профессионалы с многолетней карьерой редко делятся опытом и знаниями с новичками, так что клуб взял эту роль на себя.

В Тюмени появился клуб для фотографов-любителей. Там можно научиться новому и поделиться знаниями с другими участниками. Собрать единомышленников решила Виктория Малова, которая сама ушла в фотографию после работы в нефтесервисной компании.

"Мне захотелось объединить инициативных фотографов для совместных практик: чтобы люди обменивались идеями, помогали друг другу советами и не боялись просить помощи — как известно, матерые фотографы очень редко ставят перед собой цель помочь менее опытным. Так что будем помогать мы", — рассказала "Вслух.ру" Виктория.

Вступить в клуб могут фотографы с опытом от полугода. Активное участие во встречах — важное условие. Каждый участник должен провести для других урок: выбрать тему, локацию, найти модель. Более опытные фотографы организуют мастер-классы по своей специализации. Такие собрания клуба проходят пару раз в неделю.