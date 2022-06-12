Открытый киноклуб в "Конторе пароходства" приглашает тюменцев

16:29 11 июня 2022
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18 июня в 19:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства" пройдет ежемесячный киноклуб. В этом месяце тюменцы смогут увидеть фильм Альфреда Хичкока — "Завороженный".

Это нуарный детектив 1945 года, в котором зрители увидят любовный роман сотрудницы института психиатрии Констанс с новым директором, известным ученым Эдвардсом. Спустя время молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает.

"Киноклуб" — совместный проект мультицентра "Конторы пароходства" и молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Кинопоказы проводятся один или два раза в месяц. После сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма.

Теги: кино , клуб
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