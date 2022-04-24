Клуб эмоционального интеллекта работает в Тюмени

На днях в культурном центре "Контора пароходства" прошла встреча клуба эмоционального интеллекта. Встречу провела практикующий психолог Марина Кочаровская. Она поделилась подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня".

Марина не в первый раз проводит подобные встречи. Для обсуждения она выбрала интересную, а главное полезную тему – эмоциональный интеллект и способы его развития. Это умение распознавать эмоции, чувства, переживания, потребности других людей. Человек с развитым эмоциональным интеллектом без проблем договорится с другим, примет решение и правильно отреагирует на ту или иную ситуацию.

Американский клинический психолог Дэниел Гоулман считал, что уровень эмоционального интеллекта зависит от пяти ключевых компетенций: самосознание и самоанализ, саморегуляция, умение мотивировать себя, сочувствие и социальные компетенции. Все эти элементы тесно взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга.

– Целевая аудитория таких встреч – люди 25-35 лет. Люди этого возраста более открытые, склонные к самоанализу, гибкости, интересующиеся популярной психологией, успешностью, работой над собой, – сказала Кочаровская.

Стоит отметить, что развитие эмоционального интеллекта имеет множество плюсов. Это способность объяснять, слушать, вдохновлять, комфортно ощущать себя в обществе, знать свои сильные и слабые стороны, контролировать эмоциональные всплески, адаптироваться к определенной среде.

– Встреча была посвящена управлению эмоциями. Я рассказала о том, как связаны агрессия, тревожные и депрессивные состояния с блокировкой чувств и переживаний. Зачастую умные люди не могут наслаждаться своей жизнью, открывать что-то новое из-за страха проявить себя и быть честным с собой, – добавила она.

Необходимо помнить, что честность и адекватная оценка себя – основные факторы гармоничного развития эмоционального интеллекта. В свою очередь, эмоциональный интеллект – ключ к успешной жизни и грамотному построению отношений.