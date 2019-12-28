Для тюменских школьников провели сказочные мероприятия

Познавательные и по-своему волшебные мероприятия провели для школьников региона в преддверии новогодних каникул. В Тобольске дети посетили сказочный автобус, а тюменские гимназисты отправились на автобусную экскурсию по ночному городу.

В тобольской школе №16 имени В.П. Неймышева для малышей начальной школы и всех желающих гостеприимно распахнул двери сказочный автобус. Дед Мороз и Снегурочка встречали там гостей. В занимательной форме ученики знакомились с правилами безопасного поведения на дороге, на остановках, в автобусе. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия.

Ученики шестых классов гимназии №12 Тюмени отправились на экскурсию по ночной Тюмени. На Площади Борцов революции ребята встретились с Дедом Морозом и поучаствовали в разных конкурсах. Вторая остановка была на Цветном бульваре. Там школьники посмотрели больших светящихся медведей. На протяжении всего пути дети узнавали интересные новогодние традиции, обычаи и приметы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".