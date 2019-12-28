Тюменцы могут пожаловаться, если во дворах плохо убирают снег и наледь

Тюменцы могут оставить сообщение о некачественной расчистке двора или складировании снега на тротуарах, газонах на портале "Тюмень – наш дом". Там же можно написать о сосульках, которые не убирают с крыш. Сообщения проверяют и проблемы решают достаточно оперативно.

Как прокомментировал юрист Василий Ендыков, в постановлении Госстроя РФ № 170 говорится, что обязанностью обслуживающих многоквартирные дома организаций входит очистка дворов и территории около домов от осадков и мусора. Потому первые, кому можно высказать претензию по неубранному во дворе снегу, – это ваша управляющая компания. Они обязаны расчищать территорию во дворах, перед подъездами и на тротуарах. Более того, в их обязанности входит ликвидация наледи, чистка крыш от сосулек и вывоз снега.

По словам руководителя управы Калининского административного округа Владмира Кильтау, есть документ, в котором указано, что при складировании снега, скола льда не должны повреждаться объекты и элементы благоустройства. А газон, тротуары и парковки относятся к объектам благоустройства, потому складирование снега на них запрещено.

Любая обслуживающая дом организация обязана следовать требованиям к содержанию зданий, дворов и придомовых территорий, которые приведены в постановлениях Правительства. Если требования не выполняются, владельцы квартир могут обратиться за перерасчетом платежей за тот период, когда сервис отсутствовал либо осуществлялся некачественно или не в полном объеме. Но для этого необходима копия подписанного соглашения об обслуживании дома, которую можно по требованию жильцов обязана предоставить управляющая компания, пишет "АиФ – Западная Сибирь".