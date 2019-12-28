Тюменцам дают советы, как использовать новогоднюю елку после праздников

Тюменцам не стоит торопиться отправлять на мусор ели и сосны после новогодних праздников. Их можно использовать с максимальной пользой – например, сделать мыло или удобрение для почвы.

Эксперты утверждают: живые хвойные деревья могут не только дарить радость на Новый год, но и могут пригодиться в быту после.

Например, эфирные масла ели и сосны расслабляют, успокаивают и используются для профилактики простуды. Потому из иголок можно сделать настой для ванной, тоник для лица или мыло. Чтобы изготовить отвар для ванной, заварите в большой кастрюле иголки и веточки сосны или ели. После получившуюся жидкость нужно будет процедить – и отвар готов. Его можно влить в наполненную ванную, он придает силы, бодрости, даст облегчение при дискомфорте в суставах, улучшит сон.

Для мыла хвойные иголки нужно предварительно замочить в воде, а после измельчить в блендере или кофемолке. Получившуюся массу можно добавлять в мыльную основу или в обычное растопленное детское мыло. На 100 г достаточно 1 чайной ложки хвои. Размельченные иголки можно смешать в том числе с солью для ванн.

Из пихты можно сделать веник для бани. Распаренные в горячей воде иголки станут мягкими и дадут дополнительный массажный эффект. Кроме того, хвоя – отличный утеплитель для растений, поэтому на даче грядки можно закрывать игольчатыми ветками, это защитит от холодного ветра рассаду. Сама же хвоя, рассыпанная у стволов деревьев или кустарников, препятствует росту сорняков, помогает влаге дольше задерживаться в земле и пропускает кислород к почве. К тому же иголки защищают растение от паразитов, а почву от вымывания и выветривания, пишет "Мегатюмень".