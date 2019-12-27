Более трехсот одиноких пенсионеров получили подарки от неравнодушных тюменцев

В Тюмени продолжается благотворительная акция "Новый год для всех!". Сделать подарок одиноким бабушкам и дедушкам может любой желающий.
Волонтеры, руководители, коллективы различных организаций и неравнодушные тюменцы уже преподнесли новогодние сюрпризы для более 300 пожилых людей.
Каждый желающий может присоединиться к марафону добрых дел. Для этого необходимо собрать адресный новогодний подарок и передать в пункт приема (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30) или поздравить пенсионера лично вместе со специалистами центра). Акция продлится до 15 января 2020 года.
Мероприятие организовано Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".
Подробную информацию об условиях акции можно уточнить по тел. 51-77-05 и на официальной странице во "ВКонтакте".
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