Более трехсот одиноких пенсионеров получили подарки от неравнодушных тюменцев

В Тюмени продолжается благотворительная акция "Новый год для всех!". Сделать подарок одиноким бабушкам и дедушкам может любой желающий.

Волонтеры, руководители, коллективы различных организаций и неравнодушные тюменцы уже преподнесли новогодние сюрпризы для более 300 пожилых людей.

Каждый желающий может присоединиться к марафону добрых дел. Для этого необходимо собрать адресный новогодний подарок и передать в пункт приема (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30) или поздравить пенсионера лично вместе со специалистами центра). Акция продлится до 15 января 2020 года.

Мероприятие организовано Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".

Подробную информацию об условиях акции можно уточнить по тел. 51-77-05 и на официальной странице во "ВКонтакте".