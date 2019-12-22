Тюменцев ждет новогодний марафон культурных мероприятий

Тюменское концертно-театральное объединение подготовило для тюменцев и гостей города марафон из 400 новогодних культурных мероприятий. Праздничная кампания стартовала с 15 декабря и продлится до 15 января 2020 года.

Как рассказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева, задействованы все площадки. "Например, сейчас у нас одновременно идет в "Нефтянике" в малом зале по два спектакля, в мраморном зале по два спектакля, в большом зале, в танцевальном зале... Добро пожаловать на любой проект!", - отметила она.

Надежда Казначеева подчеркнула, что репертуар новогодней программы разнообразен – есть мероприятия как для детей, так и для взрослого зрителя. В канун рождества тюменцев и гостей областного центра ждут в Тюменской филармонии на рождественский спектакль от московских артистов. Театр Надежды Бабкиной представит фолк-мюзикл "Ночь перед рождеством".