Тюменцы выбирают качественное многоканальное ТВ по выгодной цене

С каждым годом качество телевизионного вещания растет. Вместе с увеличением диагоналей экранов телевизоров, увеличивается разрешение контента на экране, соответственно для большего разрешения нужна большая четкость и качественный принимающий сигнал.

Кроме того, меняются и предпочтения пользователей по выбору телеканалов. Стандартного набора уже не хватает, поэтому все чаще тюменцы подключают кабельное ТВ с большим выбором контента по увлечениям и возрасту.

"Русская компания" предлагает услуги по подключению кабельного ТВ в многоквартирных домах и коттеджах. В арсенале провайдера – до 200 ТВ-каналов. Помимо стандартных федеральных представлены каналы с российскими и зарубежными фильмами и сериалами. К примеру, любителям запутанных историй придется по вкусу канал "Русский детектив", предпочитающим нестареющую классику – канал "Русский бестселлер", жаждущим разнообразия – "ТВ 1000", а желающим вдоволь посмеяться – канал "Кинокомедия". Есть даже отдельный канал, посвященный индийскому кино.

Предусмотрен и пакет каналов для детей, включающий, к примеру, такие каналы, как "В гостях у сказки", "Дисней", "Мульт" или первый детский познавательный "Канал О". Есть каналы для любителей спорта (как российского, так и международного), научных и документальных фильмов (к примеру, "Наука" или "Эврика HD").

Можно выбрать контент, посвященный отдыху и путешествиям (Travel & Adventure HD), охоте (например, "Охотник и рыболов" или Hunting action), инновациям (есть даже увлекательный канал "Министерство идей"), истории, животным (от канала "Моя планета" или ZOO TV до "Наша Сибирь" или Nat Geo Wild), воспитанию детей, музыке, приготовлению вкусной еды (включая "Первый вегетарианский")... И это еще далеко не полный список! Главный принцип подбора телеканалов от "Русской компании": каждый найдет, что посмотреть.

Телевидение от "Русской компании" в многоквартирных домах отличается стабильным качеством. Вам обеспечен отличный сигнал с высокой скоростью передачи, без помех, внезапных отключений и перебоев, а также безупречная четкость картинки с потрясающей цветопередачей.

Подключение одной лишь услуги ТВ стоит всего лишь от 220 рублей, но получить в дом телевидение можно вместе с Интернетом – пакетные предложения от провайдера выгодные и позволяют выбрать оптимальную требующуюся для вас скорость. К примеру, с тарифом "Без забот 100" абонент получает безлимитный Интернет с пропускной способностью до 100 мбит/с и до 200 каналов за 650 рублей в месяц.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами и условиями подключения вы можете на сайте http://t72.ru/. Узнать подробность и оформить заявку можно и по телефону: 39-00-39.