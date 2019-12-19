В "Медгороде" внедрили электронную систему поддержки принятия врачебных решений

В "Медицинском городе" запущена электронная система поддержки принятия врачебных решений. Она призвана помочь доктору снизить риск возникновения врачебной ошибки и уделить больше времени пациенту.

Каким бы большим опытом и знаниями не обладал врач, помнить все варианты лечения невозможно. Для предотвращения врачебных ошибок и использования в клинической деятельности инструментов доказательной медицины возникла необходимость "поддержать врача" — предоставить ему в режиме онлайн информацию по диагностике, методам и схемам лечения, исходя из течения болезни, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, а также других факторов, влияющих на результаты лечения, рассказали в пресс-службе ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

Поэтому в "Медицинском городе" было разработано и внедрено в клиническую практику ИТ-решение — уникальная система поддержки принятия врачебных решений.