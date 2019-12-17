Тюменские врачи вернули слух мужчине без слуховых проходов

Фото: пресс-служба ОКБ №2

Оториноларингологи Областной клинической больницы №2 провели успешную операцию жителю Новосибирской области с крайне редкой патологией — у него отсутствовали ушные раковины и слуховые проходы. Врачи успешно удалили старый сломанный имплантат слухового аппарата и вживили новый, благодаря чему пациент вскоре вновь обретет слух.

Люди со столь редкой патологией способны воспринимать звуки, но в качестве проводника звуковых сигналов могут служить только кости черепа. Обычные слуховые аппараты для них не подходят, единственная возможность помочь таким больным — установка звукового процессора с костной фиксацией. При такой операции в височную кость вживляют специальный имплантат — небольшую шпильку их специального сплава, а затем надевают на него миниатюрный звуковой процессор.

Жителю Новосибирской области такой аппарат был установлен семь лет назад. Однако несколько месяцев назад шпилька обломилась. В федеральных центрах мужчине в помощи отказали. В ОКБ №2 он обратился по направлению от своего лечащего врача, поэтому операция была проведена бесплатно для пациента.

Как рассказал заведующий взрослым оториноларингологическим отделением ОКБ №2 Александр Рудзевич, операция заняла двадцать минут, все необходимые манипуляции были выполнены через небольшой разрез длиной два–три сантиметра. После заживления и крепления звукового процессора пациент снова сможет слышать.