Накануне Нового года заказать молочную продукцию можно через интернет-магазин

Фото: АО "Золотые луга"

Елка, подарки, продукты для праздничного стола – в предновогодней суете нужно так много успеть! С приближением праздника времени на походы по супермаркетам остается все меньше, здесь на помощь приходят интернет-магазины. Например, компания "Золотые луга" предлагает бесплатную доставку на дом молочной продукции. Заказ можно сделать и заранее, благодаря чему в Новый год у вас будет в холодильнике свежее молоко, сметана, сыр и полезные кисломолочные напитки.

Многие продукты на Новогодний стол приходится покупать чуть ли не в последний момент, чтобы праздничная еда была безопасной. В этот список попадает и молочная продукция, которую не получится запастись впрок, особенно если хочется каждый день употреблять свежую и натуральную молочку. Поэтому в последние дни перед зимним праздником с полок в магазинах и гипермаркетах сметают все.

Чтобы тратить драгоценное время лишь на приятные новогодние хлопоты, не стоять длинные очереди за пакетом молока и при этом иметь в доме запас свежей молочной продукции, воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки компании "Золотые луга". Сделать заказ через интернет можно просто и быстро, а товар доставят домой или в офис в удобное время.

"Золотые Луга" — это один из крупнейших производителей молочной продукции в УрФО и Западной Сибири. На предприятии изготавливают натуральную и полезную молочную продукцию, качество которой подтверждено в лабораторных условиях, на международных выставках и конкурсах.

В интернет-магазине от "Золотых лугов" можно выбрать из полной продуктовой линейки трех торговых марок – "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво". Не нужно бегать по ближайшим магазинам и гипермаркетам в поисках нужного продукта или молочки определенной жирности и вкуса. Более 70 наименований собраны в одном месте и по доступной цене.

Как это работает? Вы выбираете молочные продукты, которые хотите получить с доставкой и оформляете заказ на сайте. В тот же вечер молочный завод производит продукты специально для Вас, затем заказ доставляется из села Ситниково Тюменской области в Тюмень в фургоне-холодильнике, и уже на следующий день курьер привозит вам прямо домой в термо-сумке свежую продукцию. Сделать заказ можно и на конкретное число заранее – в этом случае предприятие начнет производить продукты также непосредственно перед доставкой.

Набирает популярность такая услуга от сервиса компании как "Доставка по расписанию". Единожды вы можете настроить доставку определенного набора продуктов каждую неделю в один и тот же день. В этом случае каждую неделю вы будете получать SMS с просьбой подтвердить или отменить регулярный заказ. Если вы подтверждаете, что сможете получить этот заказ по расписанию – заказ передается на выполнение. Если отменяете – ничего страшного: заказ будет аннулирован, а через неделю вы снова получите SMS. Доставка по расписанию особенно пригодится в насыщенную предновогоднюю неделю.

Чтобы получать бонусы, подарки и дополнительно экономить семейный бюджет при покупке любимой молочной продукции, каждый может стать участником программы лояльности от компании "Золотые луга". Для этого нужно пройти регистрацию в интернет-магазине и оформить заказ. Уже при первом заказе вы получаете баллы, которые можно потратить на покупки в любое время. Бонусы можно получать за активность, за большие заказы, за приглашение друзей, на день рождения и просто за регулярные заказы через службу.

Отметим, что интернет-магазин будет работать и в праздничные дни.