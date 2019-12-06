В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"

Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера", посвященный 190-летию со дня пребывания декабристов в Ялуторовске, пройдет с 10 по 14 декабря.

Откроются памятные мероприятия митингом на мемориале декабристам и концертной программой с участием симфонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии во Дворце культуры.

В программе фестиваля — экскурсии, шахматный турнир имени декабриста Вильгельма Тизенгаузена, "Декабристский бал" в школе имени Декабристов, студенческий и исторические балы для детей, салонный вечер "Достоевский и декабристы", Якушкинские чтения "Своей судьбой гордимся мы", краеведческий вернисаж, литературные гостиные. Для участников и гостей фестиваля приготовлена экскурсионная программа "По декабристским местам Ялуторовска".

Фестиваль завершится концертом солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов "Зимнее вдохновение" в детской школе искусств им. С.И. Мамонтова.