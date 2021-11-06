"Якушкинские чтения" пройдут в Ялуторовске

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Научно-практическая конференция "Якушкинские чтения" пройдет в Ялуторовске в декабре в рамках ХХХIII областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера". Ее проведут в онлайн-формате. Тема этого года звучит как "Возвращение декабристов из ссылки".

В конференции примут участие потомки декабристов, сотрудники музеев декабристов, историки, краеведы, школьники и студенты.

Еще одной возможностью проявить себя для любителей истории своего региона всех возрастов станет Конкурс краеведческих работ памяти И.Ю. Озолина. Этот ежегодное событие собирает юных и взрослых исследователей. В этом году предусмотрено две номинации: "Исследовательская работа" и "Видеосюжет".

Сотрудники музея предложили конкурсантам проявить себя в теме "Мой край – моя история", где можно представить работы, освещающие неисследованные события, явления в истории города и района, 76-летие Победы в Великой Отечественной войне, историю предприятий и организаций. Вторая тема – "Мой современник, его судьба и призвание" призвана осветить истории жизни славных земляков, их вклад в развитие края. Конкурс пройдет с 15 по 24 ноября, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.