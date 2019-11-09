Фестиваль "Декабристские вечера" состоится в Ялуторовске

Традиционный историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Ялуторовске в декабре в рамках 194-й годовщины восстания декабристов. В программе – интерактивные экскурсии, исторические балы, салонные вечера и мероприятия других форматов.

Фестиваль стартует 7 декабря на площади Декабристов. 12 декабря в доме Матвея Ивановича Муравьева-Апостола впервые будет представлена широкой публике точная копия Евангелия, которое принадлежало Федору Михайловичу Достоевскому. Оригинал книги подарили писателю жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д Фонвизина в январе 1850 года во время его остановки в Тобольске перед отправлением на каторгу в Омский острог. Этот документ является одним из самых важных в библиотеке Федора Михайловича. Именно эта книга помогала писателю во время отбывания каторги, оказав влияние на его мировоззрение, тем самым позволив ему не сойти с ума и стать одним из выдающихся людей эпохи. Гостей презентации ждет театрализованное представление момента передачи Евангелия Федору Михайловичу.

Факсимильная копия Евангелия хранит все пометки, все особенности оригинала. Книгу подарил Ялуторовску Тюменский региональный фонд "Возрождение Тобольска". Евангелие Достоевского в дальнейшем поступит в фонд редкой книги нашего музейного комплекса. Эта копия вышла ограниченным тиражом - всего 100 экземпляров, которые, помимо Ялуторовска, теперь есть в Тюмени и Тобольске, пишет "Тюменская область сегодня".

Завершатся "Декабристские вечера" 14 декабря в здании Детской школы искусств, здесь организуют концерт. В тот же день на мемориально-духовном комплексе возложат цветы к могилам декабристов В. Враницкого и А. Ентальцева.