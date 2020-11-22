В Ялуторовске проведут традиционные "Декабристские вечера"

Источник фото: Ялуторовский музейный комплекс

Традиционный фестиваль "Декабристские вечера" состоится в Ялуторовске в декабре. В этом году мероприятия посвятят 195-летию со дня восстания на Сенатской площади. Запланированы выставки, концерты, салонные вечера, а также экскурсии и часы истории.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, фестиваль проходит уже на протяжении трех десятилетий. В программу в 2020 году будет включена передвижная выставка "К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели", тематические беседы "Декабристы в Ялуторовске", научно-образовательный семинар "Якушкинские чтения", исторические балы для детей и молодежи, вечер вопросов и ответов "Pro декабристов", онлайн-концерт современных романсов в акустической версии.

Женам декабристов будет посвящен литературно-виртуальный час "Звезда пленительного счастья" от Центральной городской библиотеки. В школе имени Декабристов проведут шахматный турнир и бал для старшеклассников.

Второй раз в рамках фестиваля будет проходить открытый литературно-краеведческий конкурс имени Николая Васильевича Зубарева, директора музея Памяти Декабристов с 1961 по 1991 год, заслуженного работника культуры, Почётного гражданина города Ялуторовска.

Библиотеки города предлагают исторический портрет "Декабристы – дети 1812 года", колесо истории "Первенцы свободы". Также на сайтах и в группах социальных сетей учреждений разместят видео презентация лучших конкурсных работ на тему "Декабристы. Кто они?".

Завершится фестиваль торжественным возложением цветов к могилам декабристов 14 декабря, демонстрацией фильма "Союз спасения" и концертом хоровых коллективов Детской школы искусств "Благодарение сердец".