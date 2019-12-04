Тюменцев проконсультируют в вопросах ухода за тяжелобольными пожилыми родственниками

Консультативный центр поддержки семейного ухода начнет работу в этом месяце при региональном геронтологическом центре социальных технологий "Третий возраст". Цель социального проекта "Родные люди" — оказывать консультационное сопровождение и обучать родственников маломобильных пожилых людей и инвалидов.

"Уход за пожилыми людьми, страдающими от инвалидности и болезней, предъявляет много дополнительных требований к членам семьи, поэтому близким людям, ухаживающим за маломобильным человеком, необходима профессиональная помощь", — отмечают в департаменте социального развития Тюменской области

Поддержку смогут получить более пятисот семей. Тюменцы, занятые в уходе, могут бесплатно обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированным специалистам. В процессе беседы консультанты помогут найти выход из сложных ситуаций, окажут психологическую поддержку, объяснят правила пользования средствами реабилитации и ухода, расскажут об особенностях питания и ответят на все волнующие вопросы.

Получить консультационную поддержку можно по телефону: 93-13-73 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20, сайт центра.