В Тюмени пройдет форум-выставка для людей с ограниченными возможностями

Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти состоится 12 декабря в Легкоатлетическом манеже. Посетителей ждут творческие, развивающие мастер-классы, спортивные площадки, бесплатные консультации юристов, врачей, психологов, логопедов.

"Форум является одним из ключевых и социально-значимых событий отрасли "Социальная политика" и объединит ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. Участники представят наиболее эффективные практики и технологии работы с людьми с инвалидностью, новейшее реабилитационное оборудование, востребованные и популярные товары", — рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Для семей с детьми, воспитывающих детей-инвалидов, будут организованы публичные выступления экспертов в области неврологии, психологии. Дети в это время смогут провести время на детской площадке под присмотром аниматоров.