В Тюмени пройдет школа поисковиков

Военно-патриотический образовательный слет "Юные ратники" пройдет на базе центра "Алые паруса" с 3 по 5 декабря. Восемьдесят бойцов и командиров поисковых отрядов Тюменской области пройдут обучение по программе "Школа поисковика".

Как рассказали в пресс-службе Тюменского областного поискового центра, для участников слета будут проведены теоретические занятия и мастер-классы по истории Великой Отечественной войны, оказанию первой помощи, археологических методах при проведении поисковых работ, истории Тюменской области в годы войны, основам реставрационных работ.

На слете подведут итоги поискового сезона 2019 года и дадут старт Году памяти и славы.