Тюменцам возместят расходы по оплате вывоза ТКО

Более двадцати категорий граждан в Тюменской области могут частично или полностью возместить расходы на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами. Об этом напоминает ООО "Тюменское экологическое объединение".

К льготным категориям граждан относятся участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны боевых действий, лица, получившие или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие техногенных катастроф, герои и ветераны труда, члены семьи инвалида, многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход не выше величины регионального прожиточного минимума и другие.

Помощь гражданам в оплате коммунальных услуг оказывают и органы муниципальной власти. Такие субсидии предоставляются, если расходы на оплату данных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22%.

Проверить, имеете ли вы право на получение субсидии и оформить необходимые документы можно лично, через законного представителя в учреждениях социального обслуживания населения по месту жительства, в любом центре "Мои документы" или на портале "Госуслуги".

В "ТЭО" отмечают, что гражданам может быть отказано в получении льгот или приостановлена выплата, если у них накопились долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.